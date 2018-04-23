Знак "Сделано в Карелии" могут отобрать за несоблюдение стандартов качества

Об этом сообщил и.о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Карелия Александр Шелестов.

Первыми тремя предприятиями, удостоенными знака качества "Сделано в Карелии", стали ООО "Мама Карелия", выпускающее продукцию из трав, ягод и других дикоросов, группа компаний "Хлеба Карелии" и ООО "Алковорлд" - собственник ПЛВЗ «Петровский».

Подробности – в материале "Вестей Карелии".