Среди органов власти, где ухудшилось управление финансами, оказался сам Минфин Карелии

Большинство органов власти Карелии в III квартале 2020 года улучшило управление своими финансами, кроме нескольких ведомств, в числе которых оказался Минфин.

Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента органов власти Карелии - главных распорядителей бюджетных средств. Сам Минфин и проводил мониторинг.

Кроме него качество финансового менеджмента снизили Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Конституционный суд и Законодательное собрание.

Что влияет на оценку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".