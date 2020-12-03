Среди органов власти, где ухудшилось управление финансами, оказался сам Минфин Карелии

Большинство органов власти Карелии в III квартале 2020 года улучшило управление своими финансами, кроме нескольких ведомств, в числе которых оказался Минфин.
Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента органов власти Карелии - главных распорядителей бюджетных средств. Сам Минфин и проводил мониторинг.
Кроме него качество финансового менеджмента снизили Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Конституционный суд и Законодательное собрание.
Что влияет на оценку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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