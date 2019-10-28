Качество строительства в Карелии рассчитывают повысить повышением цен госконтрактов

Минстрой России пересмотрел индексы изменения сметной стоимости строительства при заключении государственных контрактов, что позволит властям Карелии повысить интерес высококвалифицированных застройщиков к аукционам.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в последние пять лет при расчетах сметной стоимости власти Карелии были вынуждены опираться на заниженные индексы.

"В результате сметная стоимость объектов также была на 10-30 % ниже реальной. Многие серьезные строительные компании, понимая риски, не участвовали в аукционах. В итоге госконтракты, в том числе и по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», зачастую доставались недобросовестным подрядчикам, которые срывали сроки строительства или уходили с объекта, не выполнив обязательств", - пояснил Парфенчиков.

Как изменится ситуация благодаря решению Минстроя России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".