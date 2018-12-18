Знак "Сделано в Карелии" получили 14 предприятий республики

В правительстве Карелии обсудили качество поддержки бизнеса в республике, сообщает региональное министерство экономического развития.

На заседании по улучшению инвестиционного климата министр экономического развития и промышленности республики Павел Буренков рассказал, что на сегодняшний день 14 компаний региона уже являются правообладателями на использование знака качества "Сделано в Карелии".

Первыми подобный знак получили: ООО "Сортавальский хлебокомбинат", ОАО Петрозаводский хлебозавод "САМПО", ООО "Молокозавод Медвежка", СППСК "Ягоды Карелии", ОАО "Славмо", ООО "АлкоВорлд", ИП Гутырко Г.Д. (икра), ИП Мартынов А.И. ("Karjala квас").

"В целях обеспечения сбыта продукции карельских сельхозпроизводителей запущен проект "Фермерский уголок", который реализуется в Петрозаводске и посёлке Муезерский", - говорится в сообщении.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, в Карелии в настоящее время 26,3 тысячи небольших компаний, включая ИП.