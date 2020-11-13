890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков 37
13.11.2020 19:54
Минздрав Карелии пообещал решить проблему с тестами на коронавирус в Петрозаводске в течение двух дней 9
13.11.2020 14:08
Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания 8
13.11.2020 17:21
Власти Петрозаводска продают участок на Ключевой 1
13.11.2020 18:40
В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО) 4
13.11.2020 15:15
Живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии 8
13.11.2020 14:24

Знаки с подсветкой заработали на 15 пешеходных переходах Петрозаводска

Новости. Общество
13:07, 14 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа
Загрузка...

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения в тёмное время суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Компания "Петрозаводские электрические сети" подключила к электроснабжению знаки с внутренней подсветкой на пешеходных переходах карельской столицы. Объекты оборудовали в разных районах города. 30 специальных знаков появились на 15 пешеходных переходах. Среди них – объекты на проспекте Ленина, набережной Варкауса, улицах Ригачина, Чапаева, Луначарского, Пограничной. Знаки загораются одновременно с наружным освещением с наступление сумерек.

Конструкции в рамках работ по дооборудованию переходов недостающими элементами установило ООО "Онего-Дорзнак". В рамках этого же контракта 160 знаков заменены на более яркие – они дополнены щитами желто-зеленого цвета. Кроме того, на улицах города над проезжими частями добавлены 43 дублирующих знака на новых опорах.

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения на оживлённых магистралях Петрозаводска, в том числе, в тёмное время суток. Работа в данном направлении будет продолжена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»