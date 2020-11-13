Знаки с подсветкой заработали на 15 пешеходных переходах Петрозаводска

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения в тёмное время суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Компания "Петрозаводские электрические сети" подключила к электроснабжению знаки с внутренней подсветкой на пешеходных переходах карельской столицы. Объекты оборудовали в разных районах города. 30 специальных знаков появились на 15 пешеходных переходах. Среди них – объекты на проспекте Ленина, набережной Варкауса, улицах Ригачина, Чапаева, Луначарского, Пограничной. Знаки загораются одновременно с наружным освещением с наступление сумерек.

Конструкции в рамках работ по дооборудованию переходов недостающими элементами установило ООО "Онего-Дорзнак". В рамках этого же контракта 160 знаков заменены на более яркие – они дополнены щитами желто-зеленого цвета. Кроме того, на улицах города над проезжими частями добавлены 43 дублирующих знака на новых опорах.

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения на оживлённых магистралях Петрозаводска, в том числе, в тёмное время суток. Работа в данном направлении будет продолжена.