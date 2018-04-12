Зоозащитники Петрозаводска устроят пикет

В Петрозаводске пройдет пикет в защиту животных.

В эти выходные Петрозаводск уже в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции “Закон нужен сейчас”, призванной привлечь внимание к проблемам в сфере зоозащиты, остановить насилие в отношении животных и добиться скорейшего принятия гуманного закона об обращении с братьями нашими меньшими.

"Мы приглашаем всех зоозащитников и просто неравнодушных граждан присоединиться к пикету, который состоится 14 апреля в 14.00 на Студенческом бульваре. Ориентир - фонтан и скульптура “Молекула”, - написали зоозащитники, организаторы акции.