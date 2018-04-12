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Новости. Общество
10:04, 12 Апреля 2018

Зоозащитники Петрозаводска устроят пикет

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В Петрозаводске пройдет пикет в защиту животных.

В эти выходные Петрозаводск уже в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции “Закон нужен сейчас”, призванной привлечь внимание к проблемам в сфере зоозащиты, остановить насилие в отношении животных и добиться скорейшего принятия гуманного закона об обращении с братьями нашими меньшими.

"Мы приглашаем всех зоозащитников и просто неравнодушных граждан присоединиться к пикету, который состоится 14 апреля в 14.00 на Студенческом бульваре. Ориентир - фонтан и скульптура “Молекула”, - написали зоозащитники, организаторы акции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-12 10:11:43
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Можно только позавидовать гражданам, которые уже все вопросы для себя решили, осталось только за братьев меньших позаботиться.
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