Зоозащитники Петрозаводска устроят пикет

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В Петрозаводске пройдет пикет в защиту животных.
В эти выходные Петрозаводск уже в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции “Закон нужен сейчас”, призванной привлечь внимание к проблемам в сфере зоозащиты, остановить насилие в отношении животных и добиться скорейшего принятия гуманного закона об обращении с братьями нашими меньшими.
"Мы приглашаем всех зоозащитников и просто неравнодушных граждан присоединиться к пикету, который состоится 14 апреля в 14.00 на Студенческом бульваре. Ориентир - фонтан и скульптура “Молекула”, - написали зоозащитники, организаторы акции.
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