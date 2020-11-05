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Зубопротезный кабинет закрывают в больнице на севере Карелии

Новости. Общество
13:30, 06 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Беломорской центральной районной больнице ликвидируют зубопротезный кабинет.

Информация о сокращении штата зубопротезного кабинета в Беломорской ЦРП появилась в паблике "Беломорск".

"Сразу после новогодних праздников приказом и. о. главврача А. Кушта о сокращении штата будут уволены: врач-стоматолог-ортопед, два зубных техника, медицинская сестра, уборщик, - пишет Евгений Антипин. - Ежегодно за услугой зубопротезирования в ЦРБ обращаются около 400 человек: в 2018 - 418, в 2019 - 376. При этом в настоящее время очередь в кабинет составляет более 550 человек".

По словам главного врача Беломорской ЦРБ Марины Анисимовой, жители района от ликвидации зубопротезного кабинета в ЦРБ не пострадают.

"Жители Беломорского района, как и раньше, будут получать эту помощь в полном объеме. Просто делать это будет другая медицинская организация, которая забирает эту услугу. Льготная категория граждан по-прежнему сможет сделать протезирование бесплатно", - прокомментировала ситуацию "Столице на Онего" Марина Анисимова.

По словам главврача ЦРБ, сведения по количеству персонала, попавшего под сокращение, неверные. Будут уволены три человека.

"Там люди пенсионного возраста. Одной почти 70 лет. Всего три человека. Одна санитарка. Она будет трудоустроена, вакансии в больнице есть", - сообщила руководитель районной больницы.

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