Звезду 90-х "депрессия пожирает изнутри"

Однако артист взял себя в руки и работает над новым альбомом.

В прошлом году звезда 90-х Андрей Губин рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены. 44-летний певец заявил, что страдает левосторонней прозопалгией - болезнью нервной системы, вызывающей лицевые боли, рассказывает Cosmopolitan. Из-за этого некогда популярный артист ведет уединенный образ жизни, не выступает и не появляется в обществе.

Здоровье певца ухудшилось после смерти отца - Виктора Губина, который занимался его продюсированием. Андрей тяжело переживал потерю, в 2007 году из-за сильного стресса он попал в клинику неврозов.

Близкие Губина считают, что на самом деле у него психологическая травма. "Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри. Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит - лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома… Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить. Единственное спасение - занятия спортом: Андрей ходит в спортзал, качается, находится в прекрасной физической форме", - рассказал в интервью StarHit продюсер Тарас Ващишин.

Продюсер не раз просил Губина обратиться к специалистам, но тот отказывается. Зато Ващишину удалось уговорить Андрея вернуться в профессию. "Как-то Губин напел строчку, и я понял: голос-то у него такой же, узнаваемый, надо этим воспользоваться", - рассказал Тарас. Артист боялся, что уже не сможет быть таким же успешным, как в молодости, но все же согласился снова взять в руки микрофон. Сейчас Андрея и Ващишин работают над новым альбомом певца "Я всегда с тобой".