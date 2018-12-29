Звезду "Елок" Головина через суд заставят признать отцовство

Актер Александр Головин, известный по ролям в серии фильмов "Елки" и сериале "Кадетство", отказывается помогать своей маленькой дочери.

Об этом изданию рассказала мать девочки, 32-летняя танцовщица Светлана Белогурова.

Как утверждает Светлана, восемь месяцев назад Александр Головин стал отцом девочки Оливии. С матерью ребенка он познакомился на съемках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Вспыхнул бурный роман, в результате которого Светлана забеременела, однако продолжать отношения молодые люди не стали, пишет Life.

По словам Светланы, Александр знает о рождении ребенка, но категорически отказывается признавать отцовство и хоть как-то помогать дочери. Девушка пыталась дозвониться до бывшего возлюбленного, но тот даже не берёт трубку. В результате она решила обратиться за помощью в юридическое агентство "Гордон и сыновья".