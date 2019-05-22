Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 22 Мая 2019
фото: globallookpress.com

Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фотошопа

Загрузка...

Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети показали, как на самом деле выглядят их кумиры.

Звезды Instagram быстро освоили базовые навыки ретуширования снимков. Кадры, которые выкладываются в соцсетях, не совсем соответствуют реальности.

Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, реальны. Однако девушка не устояла перед соблазном – она "разглаживает" кожу на снимках, пишет издание "Дни.ру"

Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица.

У звезды YouTube Триши Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. А в жизни она выглядит вовсе не так, как на обработанных фото.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

Сегодня 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 3
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
Сегодня 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»