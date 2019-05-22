Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фотошопа

Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети показали, как на самом деле выглядят их кумиры.

Звезды Instagram быстро освоили базовые навыки ретуширования снимков. Кадры, которые выкладываются в соцсетях, не совсем соответствуют реальности.

Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, реальны. Однако девушка не устояла перед соблазном – она "разглаживает" кожу на снимках, пишет издание "Дни.ру"

Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица.

У звезды YouTube Триши Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. А в жизни она выглядит вовсе не так, как на обработанных фото.