Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фотошопа

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Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети показали, как на самом деле выглядят их кумиры.
Звезды Instagram быстро освоили базовые навыки ретуширования снимков. Кадры, которые выкладываются в соцсетях, не совсем соответствуют реальности.
Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, реальны. Однако девушка не устояла перед соблазном – она "разглаживает" кожу на снимках, пишет издание "Дни.ру"
Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица.
У звезды YouTube Триши Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. А в жизни она выглядит вовсе не так, как на обработанных фото.
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