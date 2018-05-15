Столетний водитель устроил ДТП и не заметил этого

Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги.

Сотрудники полиции, патрулируя улицы, заметили красный автомобиль Mazda, водитель которого, сдавая назад, въехал в припаркованный Mercedes-Benz серого цвета, говорится в сообщении на сайте муниципальной полиции города, сообщает auto.mail.

Стражи порядка направились на место событий и задержали водителя Mazda, который в тот момент пытался продолжить движение.

"Во время разговора выяснилось, что водитель не заметил столкновения, поэтому и собирался уехать. В свою очередь при проверке данных оказалось, что водителю 100 лет", - говорится в сообщении.

После проверки документов работники муниципальной полиции пытались выяснить, кому принадлежит Mercedes, но при проверке информации о машине по базе данных водителя обнаружить так и не удалось.