Более тысячи фильмов и сотни каналов в подарок для клиентов АО «ТНС энерго Карелия» от "Ростелеком" и онлайн-кинотеатра Wink

АО "ТНС энерго Карелия" совместно с Платежным сервисом А3, "Ростелеком" и мультимедийной платформой Wink дарит своим клиентам бесплатную подписку на месяц в онлайн-кинотеатре Wink.

Wink – мультимедийная платформа от "Ростелеком" для просмотра фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, таких как HBO, Showtime, FOX и многих других, а также более сотни ТВ-каналов с помощью приложения для мобильных устройств, ТВ-приставок, поддерживающих Smart TV, а также на сайте wink.rt.ru.

Для того чтобы получить доступ на месяц к 1000 фильмов, сериалов и 101 ТВ-каналу, необходимо выполнить несколько простых действий:

На сайте АО "ТНС энерго Карелия" оплатить электроэнергию на сумму от 200 рублей, активировав промокод акции TNSWINK в специальном поле на этапе ввода данных банковской карты;

После успешного завершения платежа на указанный при оплате номер мобильного телефона придет бесплатное SMS-сообщение с уникальным кодом Wink;

Для активации подписки Wink, необходимо зарегистрироваться в сервисе Wink – на сайте, в мобильном приложении или через ТВ-приставку – и активировать полученный уникальный код.

Подписку в онлайн-кинотеатре Wink можно продлевать ежемесячно, оплачивая электроэнергию на сайте АО "ТНС энерго Карелия", выполняя условия акции и получая новые уникальные коды. Совместная акция энергосбытовой компании, Платежного сервиса А3, "Ростелеком" и мультимедийной платформы Wink продлится до конца мая 2020 года.

Для участия в акции можно оплачивать как текущее потребление, так и делать авансовый платеж в счет будущего периода. В этом случае аванс отобразится на Лицевом счете как "Переплата" и зачтется при расчете за следующий период.

Прием платежей на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии по республике Карелия осуществляет Платежный сервис А3 – стратегический технический партнер компании.

Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на странице акции http://pay.tns-e.ru/promo_wink.

Справка о компании:

АО "ТНС энерго Карелия" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Карелия, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний "ТНС энерго". В составе АО "ТНС энерго Карелия" 16 представительств, которые обслуживают более 7 тысяч юридических и свыше 230 тысяч физических лиц, что составляет 26,4% рынка сбыта электроэнергии на территории региона. По итогам 2018 года объем реализации электрической энергии составил 1,956 млрд кВт ч.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ПАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.

Платежный сервис А3 (www.a-3.ru) помогает осуществлять регулярные платежи – оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги, образование, мобильную связь, Интернет, ТВ, совершать переводы с карты на карту по всей территории России.

Платежный сервис А3 работает в тесном сотрудничестве с предприятиями жилищно-коммунального сектора по всей территории России, государственными учреждениями, крупными операторами связи, Интернет-провайдерами, ведущими российскими банками и платежными системами, а также Порталом государственных платежей. Главная задача сервиса – обеспечить удобную и быструю оплату всех рутинных ежемесячных платежей в "одном окне".

Сегодня в базе Платежного сервиса А3 доступны к оплате более 2000 поставщиков услуг по всей стране. Ежемесячно через Платежный сервис А3 совершается более 3 500 000 платежей физическими лицами.