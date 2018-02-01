Прогноз погоды на четверг

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Новости. Погода
07:05, 01 Февраля 2018

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -16 ° …-15 ° 0 м/с З 751 мм.рт.ст. 86%
день Небольшой снег, -15 ° …-13 ° 1 м/с В 753 мм.рт.ст. 85%
вечер Небольшой снег, -13 ° 3 м/с В 752 мм.рт.ст. 86%
ночь Небольшой снег, -13 ° …-12 ° 4 м/с В 750 мм.рт.ст. 88%

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