Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 09 Марта 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 9 марта

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, -14 ° …-10 ° 2 м/с ЮВ 754 мм.рт.ст. 78%
день Пасмурно, -8 ° …-6 ° 2 м/с ЮВ 754 мм.рт.ст. 69%
вечер Облачно с прояснениями, -8 ° …-6 ° 3 м/с ЮВ 754 мм.рт.ст. 75%
ночь Облачно с прояснениями, -11 ° …-9 ° 2 м/с ЮВ 754 мм.рт.ст. 80%

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Завтра в Карелии будет облачно и морозно
08.03.18 17:00
Прогноз погоды на четверг
08.03.18 07:05
Синоптики рассказали о погоде на 8 Марта в Карелии
07.03.18 17:00
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