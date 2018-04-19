Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
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Новости. Погода
07:05, 19 Апреля 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +1 ° …+11 ° 1 м/с СЗ 754 мм.рт.ст. 64%
день Малооблачно, +12 ° …+13 ° 3 м/с С 754 мм.рт.ст. 44%
вечер Облачно с прояснениями, +4 ° …+11 ° 2 м/с С 755 мм.рт.ст. 68%
ночь Пасмурно, 0 ° …+2 ° 2 м/с С 757 мм.рт.ст. 86%

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