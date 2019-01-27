Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 27 января

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -14 ° …-13 °
|2 м/с
|ЮВ
|746 мм.рт.ст.
|86%
|день
|Небольшой снег, -14 ° …-13 °
|1 м/с
|СВ
|747 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой снег, -16 ° …-15 °
|1 м/с
|З
|746 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
|Небольшой снег, -18 ° …-16 °
|2 м/с
|З
|749 мм.рт.ст.
|82%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
21.01.2019, 08:42
Аналитика
25.01.2019 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
25.01.2019 16:10
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии