Погода в Петрозаводске сегодня, 31 января

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -4 ° …-2 °
|1 м/с
|Ю
|754 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|1 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой снег, -4 ° …-3 °
|1 м/с
|З
|754 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой снег, -6 ° …-4 °
|1 м/с
|З
|756 мм.рт.ст.
|93%
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