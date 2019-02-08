Погода в Петрозаводске сегодня, 8 февраля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Небольшой снег, -2 ° …-1 °
|3 м/с
|Ю
|751 мм.рт.ст.
|91%
|вечер
|Небольшой снег, -1 °
|4 м/с
|Ю
|749 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
|Небольшой снег, -1 ° …0 °
|4 м/с
|Ю
|746 мм.рт.ст.
|90%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
01.02.2019, 19:10
01.02.2019, 09:26
07.02.2019, 06:40
Аналитика
06.02.2019 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
07.02.2019 09:50
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии