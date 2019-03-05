Погода в Петрозаводске сегодня, 5 марта

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|Влажность
|утро
|Снег, -10 ° …-8 °
|2 м/с
|В
|737 мм.рт.ст.
|91%
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|739 мм.рт.ст.
|88%
|вечер
|Снег, -11 ° …-8 °
|5 м/с
|С
|740 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
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|5 м/с
|С
|740 мм.рт.ст.
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