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Грунт для рассады 10л
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Таблетки торфяные 12шт
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Новости. Погода
07:05, 23 Марта 2019

Прогноз погоды на субботу

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, -6 ° …+2 ° 2 м/с Ю 760 мм.рт.ст. 80%
день Небольшой снег, +3 ° …+5 ° 5 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 62%
вечер Снег, +2 ° …+4 ° 6 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 75%
ночь Небольшой дождь, +1 ° …+2 ° 4 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 90%
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