Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 апреля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Дождь со снегом, +1 ° …+2 °
|3 м/с
|В
|750 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Пасмурно, +2 ° …+4 °
|1 м/с
|ЮВ
|751 мм.рт.ст.
|81%
|вечер
|Небольшой дождь, +1 ° …+3 °
|1 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|0 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|91%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
07.04.2019, 11:00
05.04.2019, 17:20
Аналитика
08.04.2019 13:04
Капитал
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии