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Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
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Новости. Погода
07:05, 09 Апреля 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь со снегом, +1 ° …+2 ° 3 м/с В 750 мм.рт.ст. 93%
день Пасмурно, +2 ° …+4 ° 1 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 81%
вечер Небольшой дождь, +1 ° …+3 ° 1 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 87%
ночь Небольшой снег, 0 ° …+1 ° 0 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 91%
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