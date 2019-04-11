Погода в Петрозаводске сегодня, 11 апреля

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -2 ° …0 °
|2 м/с
|СЗ
|757 мм.рт.ст.
|85%
|день
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|3 м/с
|СЗ
|760 мм.рт.ст.
|70%
|вечер
|Небольшой снег, -2 ° …0 °
|3 м/с
|СЗ
|762 мм.рт.ст.
|75%
|ночь
|Малооблачно, -4 ° …-2 °
|2 м/с
|СЗ
|763 мм.рт.ст.
|80%
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