Прогноз погоды на вторник

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +8 ° …+13 °
|2 м/с
|ЮВ
|759 мм.рт.ст.
|84%
|день
|Небольшой дождь, +13 ° …+14 °
|2 м/с
|ЮВ
|757 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Небольшой дождь, +10 ° …+13 °
|2 м/с
|В
|755 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|1 м/с
|СВ
|754 мм.рт.ст.
|93%
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