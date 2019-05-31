Прогноз погоды на пятницу

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|Влажность
|утро
|Ясно, +10 ° …+16 °
|5 м/с
|Ю
|757 мм.рт.ст.
|42%
|день
|Небольшой дождь, +13 ° …+16 °
|6 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|50%
|вечер
|Небольшой дождь, +10 ° …+13 °
|5 м/с
|ЮЗ
|751 мм.рт.ст.
|78%
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