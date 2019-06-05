Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 5 июня

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, +18 ° …+24 °
|4 м/с
|ЮЗ
|758 мм.рт.ст.
|62%
|день
|Малооблачно, +24 ° …+25 °
|4 м/с
|З
|759 мм.рт.ст.
|50%
|вечер
|Малооблачно, +17 ° …+24 °
|3 м/с
|З
|759 мм.рт.ст.
|65%
|ночь
|Ясно, +13 ° …+16 °
|1 м/с
|С
|762 мм.рт.ст.
|80%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.06.2019, 09:35
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
04.06.2019 14:02
Капитал
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
04.06.2019 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии