Автошкола "Престиж" поучаствовала в гулянье "Марьяне"

В День народного единства 4 ноября в Петрозаводске на площади Кирова отметили праздник "Марьяне".

Программа включала в себя фестиваль варенья, конкурс костюмов "Ягода-2019", акцию "Ягодная фамилия", презентацию городского конкурса "Марьяне-2019", в рамках которого были представлены ягодные пироги, испеченные учащимися и педагогами школ и детских садов Петрозаводска. На сцене выступили ведущие фольклорные коллективы столицы Карелии – ансамбли "Петровская слобода" и "Карьяла".



Автошкола "Престиж" и ее сотрудники приняли активное участие в "Марьяне", представив свою программу развлечений для детей, подростков и их родителей.



Гвоздем программы стала викторина "Автомобили России –дорога в будущее" о современных достижениях отечественного автопрома и его истории. Победители получили в подарок по кружке с символикой праздника.

Для маленьких были устроены веселые подвижные игры, предлагались паззлы на тему ПДД, загадывались веселые загадки. За правильные ответы дети получали в подарок фирменные ручки, шоколад и другие подарки. Не оставались без призов и активные взрослые.

В целом, довольно холодная погода и лед на асфальте не испортили настроения участникам и организаторам праздника, что хорошо видно на фото.

Помимо просветительско-игровой программы, сотрудники и техника автошколы "Престиж" участвовали в обеспечении мер безопасности общегородского праздника.

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