40 млн рублей дополнительно выделено на поддержку регионального здравоохранения

Сегодня на внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты принимают изменения в бюджет Республики Карелия на 2021 год в рамках выделения дополнительных средств на борьбу с лесными пожарами, особое внимание также уделено сфере здравоохранения.

Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец сообщил, что дополнительные средства в размере 20 млн рублей выделены на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан, страдающих сахарным диабетом. Кроме того, 5 млн рублей предусмотрено на закупку медикаментов в рамках ведомственной целевой программы «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия».

«В поддержке особенно нуждаются диабетики. Весной 2021 года по инициативе парламентариев были внесены изменения в региональное законодательство и расширен перечень изделий медицинского назначения, закупаемых Минздравом Карелии для детей, страдающих сахарным диабетом. Теперь необходимые расходные материалы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы граждане льготных категорий могут получить бесплатно. Этим правом наделены дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет, женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка», — прокомментировал депутат Алексей Хейфец.

Парламентарий также отметил, что в республике остро стоит вопрос с бесплатным зубопротезированием, в связи с чем в карельский парламент поступают многочисленные обращения от жителей. На это направление выделено 5 млн рублей. Кроме того, 10 млн рублей предусмотрено на ремонт помещений для организации центра амбулаторной онкологической в Сортавале.

«Центр будет работать на базе Сортавальской ЦРБ, что поможет приблизить медицинскую помощь к месту жительства пациентов с онкологическими заболеваниями. Показатель смертности по причине онкозаболеваний занимает лидирующие позиции в регионе. Это направление, безусловно, нуждается в поддержке», — пояснил Алексей Хейфец.

Законодательное Собрание Карелии приняло изменения в региональный бюджет в первом и втором окончательном чтении. Всего на поддержку региональной сферы здравоохранения парламентарии направили 40 млн рублей.