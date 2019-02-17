"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 18 февраля.

09.30 - Спартакиада "Динамо" по лыжным гонкам на комплексе "Курган".

10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в мэрии Петрозаводска.

12.00 - Посещение главой Карелии Специализированной школы искусств (ул.Ленинградская, 19).

15.00 - Вручение главой Карелии ключей от новых школьных автобусов . пл.Кирова.

15.00 - Торжественное мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя, пройдет в мэрии Петрозаводска.

17.00 - Праздничный концерт хоровых коллективов ветеранов "Песни Родины, песни Подвига", посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в Карельской филармонии.