Подготовлен законопроект о почасовой оплате труда: объявлена минимальная сумма

Депутаты Госдумы приступили к работе над законопроектом, согласно которому планируется ввести в России почасовую оплату труда в размере не менее 150 руб. в час.

Эта сумма указана в тексте документа.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", - говорится в законопроекте. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".