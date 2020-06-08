890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18
В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом 7
08.06.2020 15:08
Владимир Путин: Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем 10
08.06.2020 18:39
Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО) 3
08.06.2020 15:59
Подтверждено 20 новых случаев коронавируса в Карелии
Сегодня 08:37
Убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе 1
08.06.2020 15:45

Подготовлен законопроект о почасовой оплате труда: объявлена минимальная сумма

Новости. Общество
09:10, 09 Июня 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Депутаты Госдумы приступили к работе над законопроектом, согласно которому планируется ввести в России почасовую оплату труда в размере не менее 150 руб. в час.

Эта сумма указана в тексте документа.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", - говорится в законопроекте.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-09 10:12:08
Леопольда перевести на повременную оплату. Число постов в рабочее время резко сократится. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»