Коммунальщики Петрозаводска вернули воду в 9 из 10 отключенных домов на Перевалке

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ликвидировали аварию водопровода на двух улицах Перевалки, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Коммунальные службы восстановили холодное водоснабжение в девяти жилых домах на Перевалке. Это здания по адресам: улица Полярная, №№36, 38, 48, 35, 37, 41, 43, 45; Чкалова, №22.



По-прежнему без воды остаются жильцы дома №9 по Пархоменко. Отметим, по данным городской ЕДДС, авария произошла 24 октября в 17.40. Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» справились с ней 25 числа в 12.10.