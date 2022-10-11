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Коммунальщики Петрозаводска вернули воду в 9 из 10 отключенных домов на Перевалке

Новости. Общество
13:02, 25 Октября 2022
фото: © AP Photo/Roberto Pfeil

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Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ликвидировали аварию водопровода на двух улицах Перевалки, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Коммунальные службы восстановили холодное водоснабжение в девяти жилых домах на Перевалке. Это здания по адресам: улица Полярная, №№36, 38, 48, 35, 37, 41, 43, 45; Чкалова, №22. 

По-прежнему без воды остаются жильцы дома №9 по Пархоменко. Отметим, по данным городской ЕДДС, авария произошла 24 октября в 17.40. Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» справились с ней 25 числа в 12.10. 

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