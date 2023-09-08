Полыхавший электросамокат разбудил десятки семей и поднял по тревоге пожарных

Две сотни жильцов многоквартирного дома эвакуировали ночью из-за вспыхнувшего там электросамоката

Житель Московской области дома заряжал свой самокат. Из-за вспыхнувшего электросамоката в Подмосковье эвакуировали две сотни жильцов, сообщает 47news.

Как пишет издание со ссылкой на МЧС России, глубокой ночью 9 сентября в подмосковном Красноармейске из-за электросамоката едва не пострадали более 200 человек. Техника загорелась на 17-м этаже многоквартирного дома, предварительно, из-за короткого замыкания. Огонь быстро охватил 50 квадратных метров.

Из задымленного подъезда пожарные спасли 10 жильцов, еще 200 человек эвакуировано. В больницу доставили хозяина квартиры и самоката. Мужчина получил травмы.

В МЧС предупредили: такую технику нельзя заряжать ночью и оставлять без внимания. Также беды можно было избежать, если бы в квартире были установлены пожарные извещатели — приборы, подающие звуковой сигнал при задымлении.

Ранее мы писали о том, что в Совете Федерации предложили полностью запретить электросамокаты в городе.