Суд апелляционной инстанции отменил решение судьи Кемского района об отказе в пересмотре дела

Ранее с ответчика взыскали задолженность по отоплению в нежилом помещении.

Суд апелляционной инстанции отменил определение мирового судьи Кемского района об отказе в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщили в пресс-службе Кемского городского суда 10 ноября.

Согласно материалам дела с ответчика взыскали задолженность по отоплению за ½ долю помещения, находящегося в совместной долевой собственности ответчиков. Письмом из Верховного Суда РФ, направленным ответчику, кассационная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу.

Решением Кемского городского суда по делу по иску ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» к собственнику исковые требования были удовлетворены.

Отменяя решение Кемского городского суда в части взыскания со второго ответчика оплаты услуг за тепловую энергию в нежилом помещении, суд апелляционной инстанции пришел к выводам о том, что прохождение через нежилое помещение стояков отопления при отсутствии в нем теплопринимающих устройств само по себе не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с ответчика платы за отопление.

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что в нежилом помещении элементы общедомовой системы отопления не исполняют функций отопления для нежилого помещения.

Учитывая, что указанное обстоятельство стало известно после вступления решения мирового судьи в законную силу, и учитывая, что установленное Апелляционным определением Верховного суда Карелии обстоятельство может повлечь за собой принятие по делу иного решения, суд апелляционной инстанции полагал, что установленное обстоятельство является вновь открывшимся и влечет за собой пересмотр судебного решения, отметили в источнике.