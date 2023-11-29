Судебный пристав запросил для жителя Кондопоги временное ограничение на выезд из России

У мужчины была задолженность по кредиту.

В Кондопожский городской суд Карелии обратился судебный пристав-исполнитель с требованием временного ограничения для жителя на выезд из России до исполнения обязательств — погашения задолженности по кредиту.

Учитывая, что на дату подачи административного иска 29 августа 2023 не истек двухмесячный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа при задолженности более 30 000 рублей, в удовлетворении искового заявления было отказано.