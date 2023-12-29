Жители Чалны на шесть часов останутся без электричества

Неудобства будут связаны с заменой силового кабеля.
Как сообщили в паблике администрации Пряжинского района Карелии, сегодня, 8 января, будет произведено неотложное отключение электроснабжения в п. Чална (ТП-143).
По информации Прионежской сетевой компании, неудобства будут связаны с заменой силового кабеля и перераспределением нагрузок.
Жители останутся без электроэнергии на период с 10.00 до 16.00.
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