Жители Чалны на шесть часов останутся без электричества

Неудобства будут связаны с заменой силового кабеля.

Как сообщили в паблике администрации Пряжинского района Карелии, сегодня, 8 января, будет произведено неотложное отключение электроснабжения в п. Чална (ТП-143).

По информации Прионежской сетевой компании, неудобства будут связаны с заменой силового кабеля и перераспределением нагрузок.

Жители останутся без электроэнергии на период с 10.00 до 16.00.