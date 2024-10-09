Ключи от новой квартиры получила жительница Кондопожского района

В Карелии обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках программы, направленной на поддержку и социализацию молодых людей.

Жительница Кондопожского района получила ключи от новой квартиры, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.

Ключи от однокомнатной квартиры девушке вручил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Обеспечение жильем детей-сирот в республике осуществляется в рамках программы, направленной на поддержку и социализацию молодых людей, которые столкнулись с трудностями в жизни.

«Новый дом — это не просто крыша над головой, это возможность начать новую жизнь, реализовать свои мечты и построить карьеру», — отметил Дмитрий Зацепин.

Практически все органы местного самоуправления уже выполнили плановые задания по обеспечению жильем детей-сирот. Уже приобретено 72 жилых помещения на 170,8 млн рублей. С учетом экономии по состоявшимся аукционам еще в 3 муниципалитетах состоятся торги для использования всех имеющихся финансовых возможностей до конца текущего года. Также отмечу, что уже сейчас исполнены условия Соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. В рамках Соглашения квартиры предоставлены 16 гражданам при плане 13 человек

— сообщила Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Как добавили в источнике, всего в регионе в 2024 году планируется обеспечить жильем 117 детей-сирот. На данный момент 106 человек из числа детей-сирот уже получили жилье.