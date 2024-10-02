В поселке Пиндуши разрушается мост

В соцсети опубликовали фото.
Еще один мост разрушается в поселке Пиндуши, сообщили в паблике Медвежьегорск Online.
Может быть, администрация поселка совместно с новой организацией АО «Артенбор» (в качестве спонсорской помощи) смогут решить вопрос с ремонтом моста, ведь по нему на работу ходят работники этой организации…
— гласит текст публикации.
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