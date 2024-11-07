В Петрозаводске проходит конференция, посвященная вопросам лечения туберкулеза

В конференции «Онежские зори» принимают участие специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии.

Проблема туберкулеза остается актуальной во всем мире, хотя возбудитель инфекции, палочка Коха, открыт более 140 лет назад, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, в республике заболеваемость туберкулезом постоянно проживающих на территории региона людей за 9 месяцев 2024 года составила 10,7 на 100 тысяч населения (за этот же период прошлого года — 14,0), что оказалось ниже среднероссийского показателя.



Но это не повод для успокоения. Простая статистика: в 2022 году самая высокая заболеваемость туберкулезом зарегистрирована в Медвежьегорском и Кондопожском районах, в 2023 году — в Пряжинском и Олонецком. Это говорит о том, что в этих конкретных районах активно проводили ФЛГ-исследования. Быстрая смена мозаичности не характерна для статистики по этому заболеванию

— подчеркнул Охлопков.



Он отметил, что, так как окончательно победить туберкулез пока не удается, важнейшую роль играют своевременная диагностика и профилактика заболевания, а также междисциплинарное взаимодействие.



Республиканский противотуберкулезный диспансер активно проводит работу по выявлению туберкулеза и использует для этого разные форматы для удобства граждан: флюорографию выходного дня, выезды мобильного флюорографа в отдаленные населенные пункты. С начала года в рамках выездной работы диспансера с профилактической целью обследовано 9 340 человек, которым не пришлось ехать для этого из поселка в районный центр

— поделился министр здравоохранения региона.



Вопросам диагностики, лечения туберкулеза и других социально значимых заболеваний посвящена III Республиканская конференция «Онежские зори», которая сейчас работает в Петрозаводске, рассказал Михаил Охлопков.

В конференции принимают участие специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии. Основная направленность профессионального общения врачей инфекционистов, фтизиатров, терапевтов и других специалистов, занимающихся пациентами с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, — поддержание мультидисциплинарного подхода к ведению таких пациентов.