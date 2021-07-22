Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
28.07.2021 14:08
Интернет-технологии облегчат жизнь кандидатов в депутаты парламента Карелии
28.07.2021 19:08

61-летняя россиянка снялась для Playboy и вызвала споры в сети

Новости. Общество
22:30, 28 Июля 2021
фото: @playboy_russia

Новости партнеров

Модель приняла участие в съемке для российской версии журнала Playboy и вызвала дискуссии.

Фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания, передает Лента.ру.

На размещенных в сети кадрах 61-летняя россиянка Татьяна Неклюдова запечатлена в нижнем белье. На первом снимке женщина попозировала в кружевном бюстгальтере бежевого цвета. На другом фото ее запечатлели в черном корсете и крупных серьгах того же оттенка. Волосы модели распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Подписчики издания раскритиковали внешний вид Неклюдовой. «Что это за ужас?», «Всего доброго, Playboy. Наслаждайтесь вашими трешовыми постами сами», «Как это развидеть?», «Меня чуть не стошнило», «Сексуальное белье носят, пока есть интимная жизнь», «Какого черта?» — высказывались юзеры.

Однако другие восхитились снимками россиянки. «Огненная женщина. Таких уверенных в себе у нас, увы, не так много», «Красотка! Люди, все мы когда-нибудь состаримся, но видно, что женщина была красавицей в свои молодые годы. Сейчас немного морщин, а фигура класс!», «Какая красивая!», «Потрясающе!», «Молодец!» — писали они.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-28 22:51:29
Тетки на всё способны. Трагедия в семье контр-адмирала. Все погибли.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
22.07.2021, 16:51
Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 7
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»