Более 80% клиентов Сбербанка на Северо-Западе положительно оценивают работу сервисов

По информации Сбербанка, 84 % опрошенных клиентов в СЗФО удовлетворены качеством предоставляемых им услуг и дают положительную оценку сервисам компании.

При этом 61% опрошенных готовы рекомендовать банк своим знакомым и друзьям. Такие результаты показал репрезентативный опрос восьми тысяч клиентов по итогам первого полугодия 2020 года.

Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг с помощью различных каналов: телефонных звонков-опросов специалистов колл-центра, смс (с номеров 900 и 9000), а также push-уведомлений в мобильном приложении. Цель интервьюирования – улучшение продуктов и сервисов компании с помощью обратной связи от клиентов.

"Мы заботимся о том, чтобы люди получали качественные финансовые услуги на самом высоком уровне. Мнения клиентов – как критические, так и позитивные – имеют для нас большое значение. Это стимулирует меняться в лучшую сторону и задает вектор нашего развития", – поделился председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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