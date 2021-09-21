Жители Карелии оформили 9 тысяч кредитных карт в Сбербанке с начала года

С начала года Сбербанк выдал жителям республики почти 9 тысяч кредитных карт — на 32% больше, чем за 8 месяцев 2020 года.

Торговый оборот по кредитным картам увеличился на 15% и составил 6,8 млрд рублей. Общее количество кредитных карт, выданных Сбербанком на территории региона, превышает 100 тысяч.

«Сегодня для многих кредитка — это возможность комфортно тратить деньги на повседневные нужды, подарки и многое другое, не залезая в долги. Но если грамотно подобрать условия карты, можно даже зарабатывать на ней. Например, инвестировать или класть зарплатные средства на накопительный счет и получать пассивный доход. Чтобы эта схема работала, кредитная карта должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Именно такую в конце лета мы представили на рынок», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке признана кредитная СберКарта. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведённом в связи с запуском Сбербанком нового продукта — универсальной кредитной СберКарты.

Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества. Удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа: целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. А также бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка .

Основные параметры Кредитной СберКарты:

Обслуживание и выпуск карты — бесплатно

Кредитный лимит — до 1 000 000 ₽

Беспроцентный период — 120 дней

SMS или push-уведомления об операциях — бесплатно

Пополнение карты с карт других банков — бесплатно в мобильном приложении СберБанка*

Процентная ставка для покупок в СберМегаМаркете и категории «Здоровье»** (годовых) — 9,8%

Процентная ставка для прочих операций (годовых) — 17,9%

Бонусы за покупки у партнеров — до 30% от суммы покупки

Списание бонусов у партнеров — до 99% от суммы покупки

Комиссия за выдачу наличных в любом банке — 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽

Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка — 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽

Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки — 300 000 ₽

Ежемесячный платёж — 3% от задолженности по карте

Получение отчета по карте по e-mail или в банке — бесплатно

Неустойка (на сумму просроченного платежа) — 36% годовых

*Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту.

** В категорию входят покупки в аптеках, оплата медицинских услуг

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк