«А если подмоет?» Рабочие вырыли котлован около жилого дома в Петрозаводске и разошлись

Жильцы дома на улице Машезерской в Петрозаводске называют кошмаром вырытый у подъезда котлован.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» жильцы дома №3 по улице Машезерской сообщили, что 19 октября около подъезда рабочие вырыли огромный котлован.

«Поработали несколько дней и оставили! 3 дня уже просто стоит, ни одного рабочего не видно! Ни пройти ни проехать, с коляской вообще из подъезда не выйти! Что за издевательство?» - пожаловались домочадцы в соцсети.

На их жалобу отреагировали городские власти и написали в комментарии к посту, что сообщение зафиксировано и будет передано специалистам.

Но через несколько дней в паблике вновь появился пост о вырытом котловане на Машезерской.

«Спустя 3 дня простоя, сегодня утром опять порыли немного и все разошлись! Почему нельзя все сделать за пару дней и не мучить людей. С 19 октября продолжается этот кошмар! А если дом подмоет? Кто-нибудь думает вообще!?» - пишут обеспокоенные горожане.