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Новости. Общество
09:45, 05 Апреля 2018

"А я все думаю о той Юлии, которая травила умирающую"

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Известный общественник Александр Гезалов рассказал в соцсетях грустную историю о больной девушке из Карелии.

"Был у меня случай. Заболела девушка Юлия. Онкология. Мать от имени девочки попросила помочь собрать денег на лечение. Отказать не смог, хотя шансов было мало. Собирали на счета девочки. Помогал весь Петрозаводск и люди из регионов", - написал Александр у себя на странице в "ВКонтакте".

По его словам, все время, пока собирали деньги, больную девушку "травила другая Юлия, называя ее мошенницей", "писала адские посты", "смски".

"А девушка так радовалась, что мы быстро собрали денег. Она верила, что все будет хорошо. Этим и жила. Но все оказалось весьма стремительно. Юлия умерла тихо в больнице. Каждый день я был около нее со священником о.Константином Савандером. Потом на оставшиеся деньги брат Юлии создал фонд. Спасли десятки людей. Потом и брат скончался от онкологии. А я все думаю о той Юлии которая травила умирающую.Как она теперь живёт? Почему люди такие...", - отметил он.

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Комментарии

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кир
2018-04-05 10:21:45
Хорошо быть "просветленным" и с нимбом на голове.
Гость
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