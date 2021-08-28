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А вы пойдете на выборы, которые состоятся в сентябре? (ОПРОС)

Новости. Политика
17:30, 29 Августа 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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«Столица на Онего» решила узнать, собираются ли жители Карелии принять участие в голосовании на выборах в сентябре.

Меньше месяца осталось до больших выборов. 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.

А вы собираетесь идти на выборы?

Проголосовать в нашем опросе можно здесь.

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Комментарии

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тетка
2021-08-29 18:52:13
Обязательно надо голосовать, хоть за черта, только не за ЕР. Просидим дома - еще пять лет будем страдать от повышения цен, все большей недоступности медицины, да и пенсионный возраст еще прибавят.
Успешный
2021-08-29 18:44:27
Всенепременно. Лишь бы либерда визжала :)
drug
2021-08-29 18:38:06
Обязательно идти !!!!
Не допустить воров к власти.
Голосую за КПРФ !!!!!!!!!!!!!!
бюджет
2021-08-29 18:20:40
Идти, только идти. Причем 19-го. Надо сделать хоть какое то действо, а не слушать бредни про игнор. 24 год скоро, а от этой Думы много будет зависеть! И только за думскую партию, за "мелочь" никогда.
Кеша
2021-08-29 18:59:54
бюджет, +++++++
Гость
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