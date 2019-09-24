Абонентов сотовой связи смогут определять по голосу

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов - по лицу и голосу.

Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон, пишут "Известия".

Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется. Для внедрения новой технологии необходимо менять отраслевую нормативную базу, указывают чиновники и участники рынка.

ЕБС изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков – она позволяет "узнать" их по голосу и снимку лица. При этом с паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии.

Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи, уверен Алексей Чернецов.

eSIM – встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов.