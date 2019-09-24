Подписаться
Новости. Общество
21:05, 24 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Абонентов сотовой связи смогут определять по голосу

Загрузка...

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов - по лицу и голосу.

Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон, пишут "Известия". 

Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется. Для внедрения новой технологии необходимо менять отраслевую нормативную базу, указывают чиновники и участники рынка.

ЕБС изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков – она позволяет "узнать" их по голосу и снимку лица. При этом с паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии. 

Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи, уверен Алексей Чернецов.

eSIM – встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
17.09.2019, 15:38
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
17.09.2019, 11:08
Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

Аналитика

Сегодня 15:22
Обществоведение
Полицейский рассказал, как пытался поймать "петрозаводского маньяка" 1
Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".
Миссия выполнима 1
Сегодня 15:21
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
Сегодня 09:13
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 9
20.09.2019 13:25
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Сорока как символ депутатского невежества
Сегодня 15:51
Приказ: объект не открывать 8
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»