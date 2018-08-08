Абоненты МегаФона выбирают для отдыха: Сочи, Крым, Испанию и Грузию

Аналитики проанализировали запросы в сервисе "МегаФон.Путешествия" за первый месяц работы и выяснили, что мужчины в 2 раза чаще, чем женщины интересуются летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете.

Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет - это 34% пользователей сервиса.

Новая услуга оператора – сервис по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. За каждую покупку абонент МегаФона получает кэшбэк – от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту "МегаФона" или обналичить в банкомате.

По данным аналитиков сервиса, за первые 30 дней с момента запуска услуги в топ-5 регионов России по интересу жителей к путешествиям с кэшбэком вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Среди наиболее популярных направлений для отдыха: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Поиск сервиса "МегаФон. Путешествия" в режиме онлайн сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. Уже сегодня каждый второй посетитель интернет-ресурса интересуется авиабилетами, а 23% пользователей – подбирают комплексные туры для отдыха. Интересно, что 60% аудитории заходят на сайт со смартфонов и лишь каждый третий подбирает тур с компьютера.

Среди партнеров сервиса "МегаФон.Путешествия" – Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме забронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента "МегаФона".

Подробнее на сайте travel.megafon.ru.

Как работает сервис "МегаФон.Путешествия" можно посмотреть здесь.

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