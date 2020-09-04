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"Абсолютно безнадежных пациентов очень мало"

Новости. Общество
12:41, 05 Сентября 2020
фото: © фото из личного архива
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Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова рассказала о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

Когда многие дипломированные медики, молодые врачи из Карелии мечтают сделать карьеру в столичных клиниках, она решила, что предложения о трудоустройстве в Москве для нее не интересны. Выпускница РНИМУ имени Н.И Пирогова, которая прошла ординатуру в Пироговском медико-хирургическом центре, бросила родную Москву, чтобы работать в больнице Костомукши. Уже пять месяцев в городе горняков молодая хирург-онколог пытается по-новому отладить систему оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор" – заведующая первого в республике Центра амбулаторной онкологической помощи, созданного на базе Межрайонной больницы №1 в Костомукше, Ксения Петрова.

"Абсолютно безнадежных пациентов очень мало. Меня расстраивают случаи, когда люди приходят и говорят: "Доктор, я слишком стар для этого лечения". Пожилые пациенты с выявленным онкологическим заболеванием сразу опускают руки. Это неправильно. И я с этим борюсь. Привожу в пример своих пациентов, которым далеко за 80. Они перенесли операцию, прошли химиотерапию и сегодня, кроме проблем с высоким давлением после 20 км походов по лесу в поисках морошки, неудобств не испытывают", - говорит врач.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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