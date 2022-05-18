Adidas и Pandora готовятся вернуться в Россию

Немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas и датский ювелирный дом Pandora готовы вернуться в Россию.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник на рынке торговой недвижимости в среду, 18 мая.

Сеть по торговле спорттоварами почти завершила процесс изменения логистических цепочек. Компания зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в РФ. Ранее они располагались в Европе. При этом склады и распределительный центры находятся в Турции.

Adidas предстоит решить, каким образом она может возобновить работу в РФ, добавил собеседник. Здесь возможны варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный — ритейлеры годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

Pandora же иначе решила вопрос с открытием: свои российские активы она продала компании-партнеру из Сербии. Сейчас решается вопрос о продолжении развития бизнеса этих брендов в России.

Кроме того, источник на рынке торговой недвижимости рассказал «Известиям», что бренд Nespresso, под которым выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы, также собирается вернуться на российский рынок. Это станет возможным благодаря тому, что компания-партнер из Сербии купила активы Nespresso в РФ.

Иностранные фирмы приостанавливают деятельность в России после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.



