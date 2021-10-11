Школы нарушили трудовые права подростков в Карелии

В двух школах Сортавальского района с нарушениями составили трудовые договоры с несовершеннолетними, сообщили в карельской прокуратуре.

Прокуратура Сортавалы проверила соблюдение трудовых прав подростков на летних работах.

Изучение трудовых договоров, заключенных со школьниками, показало, что администрации двух школ Сортавальского района в договорах не отразили место и условия труда. Время также не было определено, либо превышало допустимые в этом случае 4 часа. Кроме того, при заключении договоров не было получено согласие органов опеки и попечительства.

В результате виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности.

В настоящее время администрации школ заключили с подростками договоры с соблюдением всех правил трудового законодательства.