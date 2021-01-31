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"Администрация не сработала по максимуму": Парфенчиков высказался о ремонте дорог в Петрозаводске

Новости. Общество
15:17, 01 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на критику в адрес властей республики и Петрозаводска за то, что они не сумели освоить 200 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на ремонт городских дорог.

Эту тему он затронул в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

"Наверное, где-то нас администрация города, я прямо скажу, не то, что подвела но, наверное, не сработала по максимуму. В конечном итоге получили подрядчика, в котором возникли сомнения. Это тоже опыт, который говорит о том, что если сомневаешься, а ты государственный деятель, то что важнее – количество в отчете или чтобы 200 млн не ушло из бюджета?", - сказал глава республики.

Что он еще сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-02-01 15:45:00
Да нее, сработала, даже с опережением.Гена с друганами присел уже. Ждем, когда зиц-председатель к ним подтянется... :)
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