"Администрация не сработала по максимуму": Парфенчиков высказался о ремонте дорог в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на критику в адрес властей республики и Петрозаводска за то, что они не сумели освоить 200 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на ремонт городских дорог.

Эту тему он затронул в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

"Наверное, где-то нас администрация города, я прямо скажу, не то, что подвела но, наверное, не сработала по максимуму. В конечном итоге получили подрядчика, в котором возникли сомнения. Это тоже опыт, который говорит о том, что если сомневаешься, а ты государственный деятель, то что важнее – количество в отчете или чтобы 200 млн не ушло из бюджета?", - сказал глава республики. Что он еще сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".