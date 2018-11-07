Администрация Петрозаводска хочет приватизировать 43 нежилых здания

По теме
Загрузка...
Администрация Петрозаводска подготовила проект программы приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы, в который включено 43 объекта нежилого фонда.
Согласно тексту документа, планируется продажа как отдельно стоящих зданий, так и встроенных помещений, расположенных в жилых домах.
В их числе одноэтажное здание площадью 260,9 кв. метров на ул. Трудовых резервов, здание площадью 185,7 кв. метров на улице Парковая, здание площадью 51,6 кв. метров на ул. Борнаволокская.
Какова ориентировочная стоимость всех объектов, включенных в проект программы приватизации, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
06.11.2018, 16:15
05.11.2018, 11:37
Аналитика
Сегодня 16:39
Капитал
Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
01.11.2018 10:28
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
06.11.2018 11:28
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии