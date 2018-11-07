Администрация Петрозаводска хочет приватизировать 43 нежилых здания

Администрация Петрозаводска подготовила проект программы приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы, в который включено 43 объекта нежилого фонда.

Согласно тексту документа, планируется продажа как отдельно стоящих зданий, так и встроенных помещений, расположенных в жилых домах.

В их числе одноэтажное здание площадью 260,9 кв. метров на ул. Трудовых резервов, здание площадью 185,7 кв. метров на улице Парковая, здание площадью 51,6 кв. метров на ул. Борнаволокская.

Какова ориентировочная стоимость всех объектов, включенных в проект программы приватизации, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".