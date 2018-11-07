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Новости. Общество
11:08, 07 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Администрация Петрозаводска хочет приватизировать 43 нежилых здания

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Администрация Петрозаводска подготовила проект программы приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы, в который включено 43 объекта нежилого фонда.

Согласно тексту документа, планируется продажа как отдельно стоящих зданий, так и встроенных помещений, расположенных в жилых домах.

В их числе одноэтажное здание площадью 260,9 кв. метров на ул. Трудовых резервов, здание площадью 185,7 кв. метров на улице Парковая, здание площадью 51,6 кв. метров на ул. Борнаволокская.

Какова ориентировочная стоимость всех объектов, включенных в проект программы приватизации, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-11-07 15:01:33
Примеры Алиханова, Попова, Елизаркова и пр. показывают, что покупать у мэрии что-либо - необдуманный шаг. Через пятилетку вам скажут, что это могло бы стоить совсем других денег. И виноваты в этом именно вы - покупатель, а не продавец.
David
2018-11-07 12:17:01
Здесь и сейчас, а после нас хоть потоп!
Иванушка
2018-11-07 11:38:27
Проходил как-то мимо Титова 2 ,там какой-то идиот дал разрешение строить 3-этажное здание(рабочие сказали),практически лишив жителей не только двора ,но и нормальной жизни,может кто-нибудь из мэрии посмотрел бы хотя бы ,этот уплотнительный само-строй безголовых,простите. далеко может завезти....вообще дурдом полный....
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